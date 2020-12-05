Erdoğan'dan 'Tank-Palet' açıklaması: Satış değil, devir...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk Milli Helikopter Motorumuz TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni"ne canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Yakında tüm bu motorları envantere almaya başlayacağız. Bir yandan TUSAŞ’ın diğer yandan özel sektörün gayretleriyle Türkiye’yi her türlü motor tasarımı ve üretimi alanında adres ülke yapma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Her ne kadar birileri Tank Paleti Fabrikası üzerinden ülkemizin savunma sanayiini baltalamaya çalışsa da biz bu hedeften asla vazgeçmeyeceğiz.

Her şeyden her şeyiyle bedeli 250 milyon doları ancak bulan bir tesistir. Bu fabrikaya 20 milyar dolar diyen ömründe hiç fabrika görmemiştir hem de 20 milyar doların ne anlama geldiğini bilmiyordur. Yani neresinden tutsanız elinizde kalacak bir iftirayla karşı karşıyayız. Yapılan işlemin adı satış da özelleştirme de değildir. Yapılan işin adı işletme devridir.

Mülkiyeti MSB’ye bağlı kalmak üzere bir Türk şirketi olan BMC’ye, 25 yıllığına işletme devri yapılan fabrikanın Katarlı yatırımcılara satımı gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. BMC bazı projelerinde Katarlı yatırımcılarla ortaklık ilişkisi kurmaktadır.

ABD’lilerle, Almanlarla, İngilizlerle ortaklık yaptığımızda ne oluyorsa, ne bir eksiği ne bir fazlasıyla Katarlı yatırımcılarla da aynısı olmaktadır. Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk hisse devrinde sergilenen yatırım düşmanlığı ve yatırımcıları menşeiine göre ayrımcılığa tabi tutma zihniyeti burada da kendini göstermiştir. Arifiye’deki fabrika işletme devrinin içinde 50 milyon dolarlık yatırım şartı vardır. Yıllarca TSK’yı tek parti faşizmini sürdürme kalkanı olarak kullananların artık sadece ülke ve milletin ordusu haline gelen bu kuruma tahammülsüzlüklerin sebebini de gayet iyi biliyoruz.

Vesayetçilerden, darbecilerden, 'FETÖ'cülerden arınan TSK’nın vatan sınırlarını korumadaki ve sınır ötesi harekattaki başarılarından duydukları rahatsızlıkları bu tür bahanelerle dışa vuranları milletimize havale ediyoruz. Yatırımlarımız ve teşviklerimizle sanayimize yön verdik. İnşallah motor projelerine sıkı sıkıya sahip çıkacak, ülkemizin bu alanda da hedeflerine ulaşmasını sağlayacağız.

Savunma Sanayii Başkanlığımız ve icra komitemiz vasıtasıyla daha güçlü bir koordinasyon sistemi kurmayı planlıyoruz. Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırmak için dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek için çalışmayı sürdüreceğiz."