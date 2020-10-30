Erdoğan'dan Taksim Camii ve Atatürk Kültür Merkezi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunduğu Taksim Camii ve Atatürk Kültür Merkezi inşaatlarına ilişkin bilgi verdi.

"Taksim Camii'nin ramazan ayına yetişmesi üzerine bilgi aldım" diyen Erdoğan, "AKM ile ilgili ise 2021'in altıncı ayının sonuna kadar yetiştirme hedefi var" dedi.

"Kültür ve Turizm Bakanım bütün gayretleri ortaya koyuyor" diyen Erdoğan, "Altıncı ayın sonunda burayı inşallah bitireceğiz. Elektronik işlerde belki sarkma olabilir" ifadelerini kullandı.

İnşası devam eden Taksim Camii ve Atatürk Kültür Merkezi çalışmalarında incelemelerde bulundu. Hayatını kaybeden eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın ölümüne ilişkin de konuşan Erdoğan şunları kaydetti:

"Öncellikle Sayın Yılmaz gerçekten uzun bir süre rahatsızlık geçirdi. Bu sabah da rahmeti rahmana kavuştu. Ben sabah eşleri Berna Hanımla bir telefon görüşmesi yaptım. Allah taksiratını affetsin. Şu anda tabi henüz ne zaman defnedilecek onun kararı verilmemişti ben görüştüğümde. İki yer üzerinde durduklarını söylediler, bir Marmara İlahiyat, diğeri de Çamlıca Camii üzerinde duruyoruz dediler. Henüz kararı kesin vermediklerini söylediler. Gerek Başbakan, gerek Dışişleri Bakanı, gerekse Kültür ve Turizm Bakanı olarak görevler icra etmiş olan bir devlet adamı. Aynı zamanda tabi hemşerim. Bundan dolayı da bir hukukumuz var. Sağ olsun tüm davetlerimize sağlıklı olduğu süreç içerisinde katılma erdemini göstermişti. Bundan dolayı da kendilerine bir şükranım var. Ben tüm ailesine, başta eşi olmak züere, baş sağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."