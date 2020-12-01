Erdoğan'dan sosyal medya açıklaması: Destek vermezlerse...

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TRT World Forum"a video mesajla katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Hiçbir denetimin olmadığı, keyfiliklere açık, hukukun dışında bir alan olarak algılandığında dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir. Dijitalleşme, özgürlüğün alanını genişletirken yeni adaletsizliklere, haksızlıklara, yeni ötekileştirmelere yol açmamalıdır.

(Sosyal medya) Sınırsız özgürlük başlığı altında tamamen denetimsiz bir alan oluşturularak mağduriyetlerin oluşmasına sebebiyet veriliyor. Kötülük yapanın, suç işleyenin yanına kâr kaldığı bir düzenin adı özgürlük olamaz. Devletlerin vatandaşlarını korumak için attığı iyi niyetli adımlar özgürlüklere müdahale parantezine alınıp akim bırakılmaya çalışılıyor.

(Sosyal medya şirketleri) İyi niyetli çabalarımıza gönüllü destek vermezlerse Türkiye her şartta vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecek.

(Uluslararası medya) Avrupa’daki olaylarda üç maymunu oynadılar. Fransa'nın medyaya ablukası karşısında eleştirel tek cümle kurmadılar. 2013'te Gezi olaylarıyla başlayan süreçte ülkemiz çifte standartlara maruz kaldı, sokakları yakıp yıkanlar uluslararası medya tarafından barışçıl göstericiler olarak lanse edildi. Medya organlarının İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına bayraktarlık yapması, gerçekten utanç vericidir. Basın özgürlüğü kılıfı altında sergilenen nobran tavra bir dur denilmezse, bunun acısını Avrupa ile beraber tüm insanlık çekecektir."