Erdoğan'dan sonra Miçotakis de Merkel ile görüştü

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile telefon görüşmesi yaptı.

Atina ile Ankara arasında Oruç Reis gemisi üzerinden gerilim tırmanırken, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Merkel ile telefonda görüşmüştü.

Miçotakis'in yarın Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili toplanacak AB Dış İlişkiler Konseyi öncesinde Merkel ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmeye ilişkin Yunanistan Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Miçotakis, Avrupa Birliği Dışişleri Konseyi’nin yarınki toplantısı bağlamında, Merkel’e Türkiye’nin çıkardığı huzursuzluk hakkında bilgi verdi” denildi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Erdoğan'ın Merkel ile bugün yaptığı telefon görüşmesinde "Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde hakkaniyet ve diyalog temelinde çözülmesinden yana olduğunu ifade ettiği" belirtilmişti.