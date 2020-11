Erdoğan'dan 'salgın' açıklaması: Üretim ve talebin devamlılığını için...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Toplantısı Açılış Oturumu'nda açıklamalarda bulundu.

"Mevladan bizi bu virüs musibetinden bir an önce kurtarmasını niyaz ediyorum. Merhum Şeyh Sabah uzlaştırıcı şahsiyeti ile tüm bölgeye etki etmiş önemli bir liderdi" diyen Erdoğan, "Bizler her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna inanan insanlarız. Yaşadığımız her hadiseyi imtihan vesilesi görürüz. Covid-19'da da karşılaştığımız sıkıntılarda hepimizin çıkaracağı dersler vardır. Bu salgın bize din, dil, ırk ayrımı gözetmeden tüm insanlığın aynı kaderi paylaştığını, aynı gemide olduğunu hatırlattı Planlı hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir" ifadesini kullandı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Sağlık boyutunun yanı sıra salgının ekonomik etkilerini azaltmak için elimizdeki imkanları seferber etmeliyiz. Turizm salgının en çok vurduğu sektörlerin başında geliyor.

Dış ticaretimizin salgın sürecinde ağır tahribat yaşamaması için ticareti teşvik edici ve kolaylaştırıcı önlemleri devreye sokmalıyız.