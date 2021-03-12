Erdoğan'dan salgın açıklaması: Mutasyonun inişli çıkış görüntüsü bizleri karar almada zorluyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı yine bir basın toplantısı düzenleyip açıklamalarda bulundu.
Salgındaki son duruma ve yeniden kapanma olup olmayacağına ilişkin, "Mutasyonun inişli çıkış görüntüleri bizleri de karar almada zorluyor" diyen Erdoğan, "Biz tüm şartları zorlamak suretiyle mümkün olduğunda açıkladığımız yerlerle ilgili şartları zorlayacağız, aldığımız kararların arkasında durmaya çalışacağız. Netice almakta zorlanıyorsak vatandaşımızın sağlığını düşünmek suretiyle süreci devam ettireceğiz" ifadesini kullandı.
Erdoğan aşı alımlarına ilişkin "Çin'den de ikinci bir paketin gelmesi söz konusu olabilir. Mutabık kalırsak bir 50 milyon daha Çin'den alabiliriz" dedi.
Mısır'la başlayan diplomatik ilişkilere ilişkin dair değerlendirmede bulunan Erdoğan, şöyle konuştu: