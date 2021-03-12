Erdoğan'dan salgın açıklaması: Mutasyonun inişli çıkış görüntüsü bizleri karar almada zorluyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı yine bir basın toplantısı düzenleyip açıklamalarda bulundu.

Salgındaki son duruma ve yeniden kapanma olup olmayacağına ilişkin, "Mutasyonun inişli çıkış görüntüleri bizleri de karar almada zorluyor" diyen Erdoğan, "Biz tüm şartları zorlamak suretiyle mümkün olduğunda açıkladığımız yerlerle ilgili şartları zorlayacağız, aldığımız kararların arkasında durmaya çalışacağız. Netice almakta zorlanıyorsak vatandaşımızın sağlığını düşünmek suretiyle süreci devam ettireceğiz" ifadesini kullandı.

Erdoğan aşı alımlarına ilişkin "Çin'den de ikinci bir paketin gelmesi söz konusu olabilir. Mutabık kalırsak bir 50 milyon daha Çin'den alabiliriz" dedi.

Mısır'la başlayan diplomatik ilişkilere ilişkin dair değerlendirmede bulunan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Mısır'la istihbari ve ekonomik işbirliği zaten devam ediyor. Bunun en üst düzey değil de bir tık altında devam ediyor. Gönlümüz ister ki Mısır'la olan bu süreci çok daha güçlü bir şekilde devam ettirelim. Onun için de yapılan bu istihbari, diplomatik, siyasi görüşmeler netice verici olduktan sonra biz bunu çok daha ileri kademelere taşırız. Mısır halkını Yunanistan'ın yanına yerleştirmek söz konusu değil. Olması gereken yerde görmek isteriz. Hatta daha ileri gidiyorum. Suudi Arabistan'ın şu anda Yunanistan'la ortak tatbikata girmesi bile bizi üzmüştür. Burada yine Suudi Arabistan yetkilileriyle ayrıca görüşeceğiz. Bu böyle olmamalıydı, olmamalıdır diye düşünüyoruz."