Erdoğan'dan salgın açıklaması hediyeli Anayasa 'müjdesi'!

Erdoğan merakla beklenen toplantının ardından "yeni kontrollü normalleşme" süreci hakkında açıklamalar yaptı. Erdoğan'ın açıklaması sırasında yurttaşların karşılaştığı sürprizse "yeni Anayasa" başlığı altında kritik bilgiler vermesiydi.

Erdoğan, 28 Şubat ve darbe konulu tehditkar bir girişten sonra "müjdesini" verdi ve yarın İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklayacaklarını duyurdu. Yeni Anayasa girişiminin bu planın çatısını oluşturduğunu öne süren Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak yeni ve sivil anayasa metnimizi tamamlayıp milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- (28 Şubat) Dün siyasi tarihimizin en karanlık dönemlerinden birinin sembolü olan 28 Şubat müdahalesinin 24. yıldönümünü geride bıraktık. Hiç şüphe yok ki 28 Şubat hadisesi 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül gibi milli iradeyi, milletin bizatihi kendisini hedef alan darbe girişimidir.

'Faşist üniversite yöneticileri'

- Sermayenin renklere bölünmesi, esnafından holdingine bu ülke için üreten, çalışan, ihracat yapan şirketlerin ötekileştirilmesi ekonomimizde derin yaralar açmıştır.

- İkna odalarıyla üniversitelerimizi adeta Nazi kamplarına çeviren kimi faşist üniversite yöneticilerinin geçen hafta yayınladığı bildiriyle özgürlükten bahsetmesi tam bir kara mizah örneğidir.

- Milletimiz daha beşinci yılını bile doldurmadan 28 Şubat zihniyetini sandığa gömmüş, Türkiye'de yeni bir dönemi başlatmıştır. Bu dönemde de 27 Mayıs, 27 Nisan bildirisinden Cumhuriyet mitinglerine, Gezi olaylarından 17-25 Aralık'a, millet iradesini hedef alan girişimlerin tamamı hezimete uğramıştır. Milletin kurumlarıyla, değerleriyle, inancıyla kavga edenler, ekmeğini yedikleri vatana ihanet edenler acı akıbetten kurtulamayacaktır.

İnsan Hakları Eylem Planı geliyor

- Yarın İnsan Hakları Eylem Planı'nı kamuoyuyla paylaşacağız.

- Yeni Anayasa hazırlama konusundaki teklifimiz bu eylem planının adeta çatısını oluşturuyor.

- Biz (bunun) tüm samimiyetimizle Türkiye'yi ayağına vurulan darbe anayasası prangasından kurtarmak olduğuna inanıyoruz. 10 yıldır bu konuyu ülkemizin gündemine getirdik. Maalesef bugüne kadar milletimize layık yeni ve sivil bir anayasa hayalimize kavuşamadık. İnşallah bu defa bunu başaracağız.

- Cumhur İttifakı çatısı altında yeni ve sivil anayasa meselesini tüm platformlarda tartışmaya açarak herkesin katkısını almak üzere bir yola çıkıyoruz.

- Gelin ülkemizi darbe anayasalarına mahkumiyet utancından kurtaralım. Gelin cumhuriyetimizin 100. yılını sivil bir anayasa ile karşılayalım. Kimse bizimle birlikte bu yolda yürümese bile Cumhur İttifakı olarak yeni ve sivil anayasa metnimizi tamamlayıp milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız.

Anayasa tartışmalarından sermayeye bir müjde: Ekonomi reform paketi de geliyor

- Bugün açıklanan ve yüzde 1,8 olarak gerçekleşen 2020 büyüme oranımız izlediğimiz politikaların başarısının en somut örneğidir.

- Ülkemiz piyasalarında geçtiğimiz hafta dalgalanmalar görüldü. Bu tip küresel dalgalanmalar ne ilktir, ne de son olacaktır. Bizim için önemli olan bu gibi risklere karşı dirençli, sağlam, kendi mecrasında yürüme gücüne sahip bir ekonomik işleyişi temin etmektir. Enflasyon, faiz, kuru kontrol altına almış, büyümesini, ihracat, istihdamını koruyan ekonomi bu şokları kolayca savuşturabilir. Özellikle fiyat istikrarının sağlanmasına, cari açıkla mücadeleye önem veriyoruz.

- (Ekonomi reform paketi) Biz kısa mesafe değil maraton koşucusuyuz. Önümüzdeki hafta açıklayacağımız reformları kararlılıkla uygulayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

- Reformların devamının geleceğini de söylemek istiyorum.

- Ekonomik reform gündemimizin merkezinde makroekonomik istikrar politikaları ve yapısal politikalar bulunuyor.

- Makroekonomik istikrar kapsamında kamu maliyesi, enflasyonla mücadele, finansal sektör, cari açık gibi alanlara öncelik verdik. Mali disiplin her dönemde olduğu gibi bugün de bizim olmazsa olmazımızdır.

- 2021 bütçe açığı hedefimizi yüzde 4,3'ten, yüzde 3,5'e indirdik. Bütçe açığı ve borç stokunda Türkiye oldukça iyi durumdadır.

- Reform paketi çerçevesinde kamu alım ihalelerinde yeni bir sisteme geçiyoruz. Kamu iktisadi teşebbüslerine gerekiyorsa yeniden yapılandırarak daha verimli ve rekabetçi hale getiriyoruz.

- Fiyat istikrarını temin için kalıcı tedbirler getiriyoruz. Cari açıkla mücadelemizi başarıya ulaştırmak için üretimde yapısal dönüşümü teşvik edecek yeni adımlar atıyoruz. Kamudaki kurumsal yapıyı güçlendirerek reformların kalıcılığını öyle veya böyle sağlayacağız. detayları önümüzdeki hafta kamuoyuyla paylaşacağız.

'Avrupa seçimlerinde 'şahsıma' yönelik husumet politikaları'

- Koronavirüs salgını sağlık krizi olmanın ötesinde Batı'da sosyal hastalıkların artmasına sebep oluyor. Avrupa'daki vatandaşlarımızı hedef alan ırkçı, faşist bir saldırının haberini alıyoruz. Kuran'ı yakmalar, mescitlerimizin kapısına afedersiniz domuz başı bırakmalar artık sıradan vakalar haline geldi.

- (Avrupa'da) salgının getirdiği kısıtlamalara rağmen geçen yıl cami ve cami derneklerimize yönelik 121 eylem yapılmıştır.

- Bugün kültürel ırkçılık Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde artık kurumsal ırkçılığa dönüşmüştür.

- Son birkaç yıldır Avrupa seçimlerinin temasını mültecilere, yabancılara ve müslümanlara özellikle de Türkiye'ye ve şahsıma yönelik husumet politikaları oluşturuyor.

- (NSU cinayetleri) Avrupa devletleri DEAŞ'a karşı gösterdiği hassasiyeti neo-nazi örgütlerle mücadelede göstermedikçe benzer saldırıların önüne geçemez.

- (Salgın tedbirleri) Süreç içinde aldığımız tedbirlerden etkilenen tüm kesimler için ilave destek paketleri oluşturmuş ve uygulamaya geçirmiştik. Her şeye rağmen işi bozulan, geliri azalan vatandaşlarımız olmuştur. Yakından takip ederek pek çok farklı yol ve yöntemle kendilerini desteklemeye çalıştık, çalışıyoruz.

- Kimi ülkelerde, sağlık hizmetlerinde eksiklikler nedeniyle ortaya çıkan kaos ikliminin oluşmasına Türkiye'de izin vermedik.

- Bugün 9 milyonu bulan aşılama sayısıyla nüfusunun yüzde 10'undan fazlasına ulaşan Türkiye dünyada ilk 5 ülke arasında yer almaktadır. Hem hiçbir vatandaşımızı doktorsuz, ilaçsız, maskesiz bırakmadık, hem de finansal dalgalanmalara karşı devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik.

- Birilerinin sürekli sorduğu Merkez Bankası rezervlerindeki hareketlilik aslında bu dönemde verilen mücadelenin ne kadar zor ve meşakkatli olduğunun işaretidir.