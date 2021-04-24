Erdoğan'dan sağlıkçılar hakkında açıklama: Bu millet feda-i can eden bir millet

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde iftara katıldı. İftar çıkışında gazetecilere konuşan Erdoğan, "bir şeyi çok açık net belirtmek lazım, özellikle bu süre içerisinde verdikleri mücadeleyle Hakk'a yürüyenler sevgili peygamberimize inşallah komşu olacaktır, çünkü onlar bu mücadeleyi bunun için verdiler" dedi.

İftar programının ardından konuşan AKP'li Erdoğan şunları söyledi:

Koronavirüs salgını süresi içerisinde bir çok vatandaşımızı Hakk'a uğurladık. Bir çok sağlıkçı kardeşlerimizi de doktorlardan sağlık memuruna hemşiresine varıncaya kadar onları da Hakk'a uğurladık. Ve bunların içerisinde profesöründen doçentinden doktoruna varıncaya kadar her kademeden doktorumuz vardı. Ve tüm bu kovid salgını süresinde onlar hiç bir şeyden yılmadılar, hiç bir şeyden kaçınmadılar, tüm gerek hastanelerde gerek evlerdeki müdahalelere varıncaya kadar yoğun bir çalışma içerisinde oldular.

Bu çalışmalarda bazı bulaşılar oldu, şu oldu ve saire. Ama onlar yılmadan usanmadan bu mücadelelerini sürdürdüler. Ben tüm ölen sağlıkçı kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum, şu anda hasta yatağında olanlara Rabbimden şifalar diliyorum.

Tabi bir şeyi çok açık net belirtmek lazım, özellikle bu süre içerisinde verdikleri mücadeleyle Hakk'a yürüyenler sevgili peygamberimize inşallah komşu olacaktır, çünkü onlar bu mücadeleyi bunun için verdiler. Hâlâ bu mücadeleyi sürdürüyorlar.

Bir de bu akşam beraber iftar yaptığımız kardeşlerimiz üçer gruplar halinde her biri ev ev dolaşıyolar. Ki evlere bu sağlık hizmetini götürecek kadar fedakârlık yapıyorlar, hepsinden Allah razı olsun. Bu millet feda-i can eden bir millet, hele hele doktorlarımız zaten tebabet yeminine 4 4'lük sadık kaldılar.

Herhangi bir soru kabul etmeyen Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın "Ermeni Soykırımı" ifadeleri hakkında bir yorum yapmadı.