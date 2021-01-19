Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük İl Kongreleri'ne canlı bağlantıyla katıldı.
Erdoğan'ın açıklamasından başlıklar şöyle:
soL - Kocaeli
Haber Merkezi
Erdoğan'dan reform açıklaması: Kamuoyuna sunma aşamasına geldi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi hedef alarak, 'Daha kendi partisinin içindeki tacizlerin, tecavüzlerin hesabını veremeyenlerin bu ülkenin yönetimine talip olmaları kara mizah örneğidir' dedi.
Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük İl Kongreleri'ne canlı bağlantıyla katıldı.
Erdoğan'ın açıklamasından başlıklar şöyle: