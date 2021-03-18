Erdoğan'dan 'Rabia' açıklaması: 'Gerisindeki mana budur'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "En küçük bir gevşeklik gösterdiğimiz gün Sevr'den beter dayatmalarla karşımıza çıkacaklardır" dedi.

Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuşan Erdoğan, "Haçlı seferlerinden İstiklal Savaşımıza kadar mücadele ettik" ifadesini kullandı.

Erdoğan "Bazıları sanıyor ki biz bu mücadeleyi yürütmesek karşımızdakiler gizli açık saldırılarından vazgeçecekler. En küçük bir gevşeklik gösterdiğimiz gün Sevr'den beter dayatmalarla karşımıza çıkacaklardır. Türkiye'ye bugün fiilen ulaşamıyorlarsa her alanda sahip olduğumuz güç sayesindedir" dedi.

'Aslan zayıf düştüğü zaman...'

"Belgesellerde aslanlar ve sırtlanların ilişkisini görmüşsünüzdür" diyen Erdoğan "Aslan güçlüyse sırtlanlar etraflarında dolaşır ama bir şey yapamaz. Kuyruğunu kıstırıp gider. Aslan zayıf düştüğü an tüm sırtlanlar tepesine çöker, lime lime ederler. Türkiye güçlü olmak mecburiyetindedir" ifadesini kullandı..

'Rabia'nın gerisindeki mana'

Erdoğan "Selçuklu da Osmanlı da içerideki bölünmeler nedeniyle yıkılmıştır. Bugünkü devletimizin de aynı akıbete duçar olmasına izin vermeyeceğiz. Uzunca bir süredir tekrarladığımız Rabiamızın gerisindeki mana budur" dedi.

'İstiklal marşı milli andımız'

AKP'li Cumhurbaşkanı "Bu yıl aynı zamanda İstiklal Marşı yıldır. Her bir kelimesi, satırı, dörtlüğü verdiğimiz mücadelenin önemini anlatan mesajlarla doludur. Aynı zamanda milli andımız olan İstiklal Marşı niçin birlik olmamız, vatanımıza sahip çıkmamızı anlatıyor" diye konuştu.