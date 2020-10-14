Erdoğan'dan partisine: Aşiretleşmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde yapılan AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısında dikkat çeken bir diyalog yaşandığı ortaya çıktı.

Erdoğan'ın toplantıda parti kurmaylarına uyarılarda bulunduğu, “Milletvekili veya il başkanlarının akrabalarını partinin yönetimine koymamaya dikkat edin. Aşiretleşmeyelim” dediği öğrenildi.

Bu sözleri söyleyen Erdoğan'ın birçok akrabası devlet yönetimi ve çeşitli kurumların üye ve yöneticiliğine atanırken, damadı Berat Albayrak ise Hazine'nin başında bulunuyor.

Erdoğan'ın akrabası Sümeyye Erdoğan, geçtiğimiz aylarda Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni canlı yayınlandığı sırada atanmış, atamayı gören Erdoğan, "bizim akraba" demişti.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne Erdoğan'ın kuzeni Recep Ali Er atanmıştı.

Erdoğan'ın bir diğer kuzeni İbrahim Er ise, Milli Eğitim Bakanlığı yardımcılığı ve Danıştay üyeliği yapıyor.