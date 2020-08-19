Erdoğan'dan parti yöneticilerine 'İstanbul Sözleşmesi' uyarısı: Tartışma içerde kalsın

AKP MKYK toplantısının ardından parti yöneticileriyle yemekte bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi tartışmalarına dair "Polemiğe hiç gerek yok, tartışma sosyal medyada değil içeride kalsın" talimatı verdi.

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre, toplantıda salgındaki son durum il verileri üzerinden ele alındı ve özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki iller ile Ankara ve İzmir’deki durumun son dönemde artışa geçtiği ifade edildi.

'Artışlar tavan yaptı' diyen parti yöneticisine 'Virüsün seyri aynı, ciddi sıkıntı yok' yanıtı

Bir MKYK üyesinin, “Salgında ikinci evreyi yaşıyoruz, artışlar tavan yapmış görünüyor” derken Erdoğan’ın da bu sözler üzerine, “Virüsün seyri aynı, ciddi sıkıntı yok. Sağlık Bakanımıza her türlü talimatı verdik. Süreci iyi yönetiyoruz. Vakalarda bir süre içinde azalma olacaktır” dediği kaydedildi.

Toplantılarda ekonomi gündemine ilişkin de Erdoğan’ın, “Döviz rezervlerinde azalma var ama toparlarız. Şu an tablo yansıtıldığı gibi kötü değil. Bizim çıkıp gerçekleri daha iyi anlatmamız lazım” dediği kaydedildi.