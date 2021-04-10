Erdoğan'dan özelleştirme kararları

Bugün Resmi Gazetede Cumhurbaşkanının Özelleştirmeyle ilgili 12 kararı yayımlandı.

Sümerholding’in iki taşınmazı 30 milyon 400 bin liraya satıldı.

Yapılan ihalelerde Sümer Holding’in Aydın, Didim / Mavişehir Mahallesindeki 1.494 m² yüzölçümlü taşınmazı 13 milyon liraya; Kayseri Kocasinan Sümer Mahallesindeki 3.791 m² yüzölçümlü taşınmazı 17 milyon 400 bin lira olmak üzere 30 milyon 400 bin liraya satılmasına karar verilmişti. Cumhurbaşkanı bu ihale kararını onayladı.

Mavişehir’deki taşınmazı Türk Metal Sendikası satın aldı.

Sümer Holding’in Mavişehir’deki taşınmazı, Türk Metal sendikasına satıldı. Sendikanın Anadolu Hotels Esenboğa Thermal, Büyük Anadolu Didim Resort Otel, Ereğli Büyük Anadolu Otel, Girne Büyük Anadolu Otel, Anadolu Hotels Down Town Ankara gibi 5 yıldızlı otelleri olduğu biliniyor. Bunun yanısıra İstanbul, Eskişehir, İzmir, Ankara gibi şehirlerde sosyal tesisleri ile işçi evleri bulunuyor.

Sendikanın internet sitesinde üyelerine şu tür hizmetler sunduğu belirtiliyor; “Türk Metal sosyal sendikacılık anlayışı çerçevesinde üyelerine her zaman sosyal imkânlar sunabilen bir sendikadır. Üye çocuklarına üniversite hazırlık, yabancı dil kursları vermekte, aynı zamanda üniversitelerde eğitim gören binlerce üye çocuğuna burs vermektedir. Her yıl 8 Mart Kadın İşçiler Günü’nde kurultay düzenlemekte, şubelerinin bulunduğu bölgelerde cenaze ve ambulans arabaları sağlamakta, Çocuk Kurultayları tertiplemekte, 2500 üye- eş ve çocuklarından oluşan Aile Kurultayları düzenlemektedir.”

İnternet sitelerinde Regaip Kandili’ni bile kutlamışlar ama kısa çalışma ücreti ile nakdi ücret tazminatı sürelerinin uzatılmamasına ilişkin olarak yaptıkları bir eylemden ya da açıklamadan söz edilmiyor.

Türkşeker’in özelleştirme kapsamındaki 5 taşınmazı için yeni imar planı

Türkşeker’in aşağıdaki çizelgede ayrıntısı görülen taşınmazları üzerinde nüfus yoğunluğunu artıracak imar planı değişiklikleri onaylandı.

Özelleştirme Kapsamındaki Hazine Taşınmazları için yeni imar planı

Maliye Hazinesinin özelleştirme kapsamındaki aşağıdaki çizelgedeki taşınmazları üzerinde yapılaşma ve yoğunluğu artıracak imar plan değişiklikleri onaylandı. İkisine yapılan itiraz ise kısmen kabul edildi. Ancak çizelgede görüleceği üzere kısmen kabul edilmesinin, oteller, konutlar, otoparklar, yapılmasını engel bir durum oluşturmadığı anlaşılıyor.