Erdoğan'dan Merkel'e teşekkür: AB ile yeni sayfa açmak istiyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel'e "Türkiye-AB ilişkilerine yönelik sergilediği yapıcı katkı ve gayretleri için" teşekkür etti.

Merkel ile video konferans görüşmesi yapan Erdoğan, AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Erdoğan ve Merkel "iki ülke ilişkilerini geliştirecek hususları" ele aldı ve yeni dönemde Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini değerlendirdi.

Erdoğan'ın görüşmede, "Türkiye'nin AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istediğini" belirttiği ve "Türkiye-AB ilişkilerine yönelik sergilediği yapıcı katkı ve gayretleri için" Merkel'e teşekkür ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre Erdoğan, son AB Zirvesi'nde "sağduyulu liderlerin katkısıyla olumlu gündeme atıfta bulunulmasını" önemsediğini söyledi ve "Türkiye-AB ilişkilerinde kriz çıkarmak için çaba harcayanların olumlu gündem ve karşılıklı yarar için açılmış bu fırsat penceresine zarar vereceğini" kaydetti.

Türkiye'nin Yunanistan'la istikşafi görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu ifade etmesine rağmen Yunanistan'ın "yeni bahanelerle görüşmelerden kaçtığını" söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusunda "iyi niyet ve yapıcı tutum sergilemeye devam ettiğini" belirtti.

Türkiye-AB ilişkilerinin son iki yıldır "bazı üyelerin dar çıkarlarına hapsedilmesiyle" zaman kaybı yaşandığını savunan Erdoğan, son AB Zirvesi kararında daha güçlü şekilde atıfta bulunulan olumlu gündemin anahtarının 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi olduğunu kaydetti.

Açıklamada ayrıca Erdoğan'ın Merkel'e, yaklaşan Noel ve yeni yıl dolayısıyla tebriklerini de ilettiği aktarıldı.