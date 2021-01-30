Erdoğan'dan Laschet'e tebrik telefonu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'daki iktidar partisi Hristiyan Demokrat Birlik'ın (CDU) yeni genel başkanı Armin Laschet ile telefonda görüşerek tebrik etti.

AKP'li Erdoğan, kişisel Telegram kanalından şu mesajı paylaştı:

"Kıymetli kardeşim,

Bugün Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.

Görüşmede, Sayın Laschet’i CDU Genel Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik ettim.

Şansölye Angela Merkel’le tesis ettiğimiz yakın ve samimi iş birliğini Armin Laschet’le de sürdüreceğimizi düşünüyor, Sayın Laschet’in Türkiye-Almanya ilişkilerine ve Türk toplumuna yönelik müspet tutumunu yeni görevi sırasında da devam ettireceğine inanıyorum.

Almanya ile hemen her alanda emsalsiz olan ilişkilerimize, güçlü ekonomik bağlarımıza ve bu köklü ilişkilerin geliştirilmesine her zaman büyük önem veriyoruz."

Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in partisi CDU’nun dijital kongresinde yapılan genel başkanlık seçiminin galibi ikinci turda delegelerin 521'inin desteğini alan Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Armin Laschet olmuştu.