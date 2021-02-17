Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yüzsüzsün, sende yüz var mı terbiyesiz adam...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gare'deki 13 ölüme ilişkin kendisine yönelik eleştirilerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Erdoğan, "Biz bu yolda dağları teröristlere dar eden kahramanların cesaretiyle yürüyoruz. Biz Diyarbakır annelerinin sabrıyla yürüyoruz. Bay Kemal o Diyarbakır annelerinin feryatlarını duydun mu? Utanmadan sıkılmadan 13 şehidimizle ilgili bunun sorumlusunu Cumhurbaşkanı diyorsun. Ya sen ne yüzsüzsün, sende yüz var mı? Terbiyesiz adam" dedi.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

Sana Savunma Bakanımı, İçişleri Bakanımı gönderiyorum. Sen bunlara layık değilsin. Utanmadan, sıkılmadan Cumhurbaşkanı'na fatura kesmeye kalkıyorsun. Sen teröristlerle el ele kol kola Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsin. Ama biz Cudi'de, Tendürek'te mücadelemizi sürdüreceğiz. Sen de tribünlerden seyret.Biz bu yolda 'Ağlayarak teröristi sevindirmeyeceğim' diyen şehit babalarının asaletiyle yürüyoruz. Biz bu yolda 15 Temmuz gecesi tanklara meydan okuyan kadınlarımızın dirayetiyle yürüyoruz. Sen tankların arasından Bakırköy Belediyesi'ne giden ürkek, korkak bir adamsın.

Şu anda aşılamada 5 milyon 200 bin kişi geçtik. Yoğun bir şekilde de aşılama kampanyası devam ediyor. O çok büyük olduğunu söyleyenlerin falan böyle bir durumu yok. Kısıtlamaların işçi, esnaf ve çalışanlar üzerindeki yükünü azaltmak için destek paketleri açıkladık. Bugün de Kabine'de aldığımız kararları millete seslenişte açıklayacağız. Şehir hastanelerimiz başta olmak üzere sağlık tesislerimiz salgınla mücadelede baş rol oynadı. İsraf dedikleri, ne gerek var diyerek çamur attıkları bu hastaneler onbinlerce vatandaşımızın hayatının kurtulmasına vesile oldu.

Bay Kemal kimi savunuyor? Can Dündar'ı savunuyor, Selo'yu savunuyor. Bizim teröristleri savunmak gibi bir şeyimiz olamaz...