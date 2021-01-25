Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'tek adamcağız' nitelemesi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'ndan, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, "AK Parti'nin kurucusu da sahibi de lokomotifi de bizatihi milletimizin ta kendisidir" ifadesini kullanarak, "Hep birlikte AK Parti'nin Türkiye'nin sadece son 18 yılının değil, aynı zamanda geleceğinin de partisi olduğunu göstereceğiz" dedi.

'CHP’de tek adamcağız siyaseti işliyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

-Ülkemize Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamının katbekat fazlasını sadece 18 yılda kazandırmış olmaktan iftihar ediyoruz.

-Yıllarca bizi tek adamlıkla suçladılar. Şu anda CHP’de tek adamcağız siyaseti işliyor. Türkiye’nin ilk siyasi partisi CHP’yi tek bir adamcağıza ve onun kimin süflesi olduğu bilinmeyen stratejilerine mahkum ettiler. Partisinin başına kasetle gelen tek genel başkan bu zattır.

-Üzüntüyle ifade etmek isterim ki karşımıza çıkan ana muhalefet aktörlerinin ve kadrolarının hiçbiri bizimle eser ve hizmet siyaseti yarışına girmemiştir.