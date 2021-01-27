Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bunun adı beşinci kol faaliyeti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'nin il kongrelerinde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

AK Parti'nin başarısını görmek istemeyenler hep başka yerlere baktılar. Milletle gönül bağı kurmak yerine, Stockholm Sendromu diyerek milleti aşağıladılar. Kömürcü, makarnacı, takunyalı, göbeğini kaşıyan adam dediler. İçlerinde biriktirdikleri kini ortaya saçtılar. CHP Genel Başkanı'nın yaptığı gibi toplumumuzun farklı kesimlerini tehdit etmeye başladılar. Hemen her gün bir CHP yöneticisi tarafından ülkesi ve milleti için ter dökenler militan yaftası vurularak hedef tahtasına konuluyor.

Devletin valisine, kaymakamına, askerine ahlaksızca militan iftirası atıyor. Milletimizin canına kast eden PYD'li teröristlere gösterdikleri sempatinin 10'da 1'ini kendi vatandaşlarına göstermiyorlar. Bunun adı siyaset değil, siyasetsizliktir. Bunun adı tam olarak beşinci kol faaliyetidir.

Bölücü örgütün uzantılarıyla kurduğu ittifaktan dolayı CHP, siyasi parti kimliğini giderek kaybetmektedir. Bu CHP'nin tükenmişliğinin kanıtıdır.