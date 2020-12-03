Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısındaki ifadeleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Kılıçdaroğlu, son grup toplantısında "Vatana ihanet edenler vatanseverlikten bahsedemezler" demişti.
Haber Merkezi
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık dava
Kılıçdaroğlu, 'Vatana ihanet edenler vatanseverlikten bahsedemezler' dedi, Erdoğan tarafından bu sözler nedeniyle 500 bin liralık tazminat davası açıldı.
Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısındaki ifadeleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Kılıçdaroğlu, son grup toplantısında "Vatana ihanet edenler vatanseverlikten bahsedemezler" demişti.