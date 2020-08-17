Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık tazminat davası

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon TL'lik tazminat davası açtıklarını duyurdu.

Erdoğan'ın avukatı Özel yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın yurtdışındaki paralarına ilişkin açıklamasının "iftira" olduğunu ileri sürerek "Bugün mahkemeye gidip müvekkil Syn Recep Tayyip Erdoğan ve aile bireyleri adına 2 milyon TL'lik manevi tazminat davası açarak yasal yollara başvurularımızı yapmış bulunuyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Kılıçdaroğlu bugün Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan söyleşisinde "Erdoğan ailesi memleketi seviyorsa yurtdışındaki servetini Türkiye’ye getirsin. Milyarlarca paraları var" demişti. Kılıçdaroğlu "Bundan nasıl bu kadar eminsiniz" sorusunda şöyle yanıt vermişti:

"Şunun için eminim: Trump, 'Senin servetini, mal varlığını inceleyeceğiz, aklını başına al' dediğinde Erdoğan hiç sesini çıkarmadı. Erdoğan ailesinin Türkiye’ye vergi açısından da ihanet ettiğini çok iyi biliyoruz. Man Adası’ndaki olay buydu. Vergi cennetlerinden gelecek paranın vergilendirilmesini sağlayacak kararname 2006 yılından bu yana çıkarılmıyor (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 30/7). Çünkü Erdoğan Ailesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne vergi ödemek istemiyor."