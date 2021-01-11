Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkındaki "sözde cumhurbaşkanı" sözü nedeniyle 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Erdoğan'ın avukatı tarafından yapılan açıklamada ayrıca, Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Kılıçdaroğlu'nun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısındaki açıklamalarıyla Erdoğan'ın "onur, şeref ve saygınlığının ihlal edildiği ve kişilik haklarının ağır bir şekilde zedelendiği" gerekçeleriyle Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtıklarını açıkladı. Aydın'ın yaptığı açıklamada ayrıca Kılıçdaroğlu'nun ifadelerinin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunun unsurlarını da içerdiği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu da bildirdi.

Kılıçdaroğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Erdoğan'ın Sözcü gazetesiyle ilgili sözlerini hatırlatarak "2020 yılında Türkiye'de bir ülkenin sözde Cumhurbaşkanı bir gazeteyi doğrudan hedef gösterip 'Ben o gazeteyi okumuyorum siz de satın almayıp okumayın' diye çağrı yapıyorsa orada medya üzerindeki vesayeti ve baskıyı bir düşünün" ifadelerini kullanmıştı.