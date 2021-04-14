Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Kendi egemenliğimizi tesis ettiğimiz bir eser

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir grup gençle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde bir araya geldi. Buluşmaya dair Erdoğan'ın Twitter hesabından videolu paylaşım yapıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"(Kanal İstanbul ile ilgili) Gençlerimiz böylesine büyük bir projeyi elbette önemsiyor, merak ediyor. İnşallah Kanal İstanbul’u hayata geçirecek, ülkemizle birlikle tüm insanlığın kullanımına sunacağız.

42-43 kilometre uzunluğu olan bir kanal burası. Bu kanalla Karadeniz'i Marmara'ya bağlıyoruz. Bununla birlikte Karadeniz'de ve Marmara tarafında gelen gemilerin oralarda bekleme veya beklememe süreçler hepsi bizim kudretimizde. Bunun Montrö'yle yakından uzaktan bir alakası da yok. Montrö, İstanbul Boğazı'yla alakalı bir sözleşmeydi, dolayısıyla burada kendi bağımsızlığımızı, kendi egemenliğimizi tamamen tesis etmiş bir eser kazandırıyoruz. Montrö ile yakından uzaktan alakası olmayan böyle bir Kanal İstanbul bizi ne yapacaktır? Çok daha huzurlu, rahat kılacaktır. Kanal İstanbulumuzu, İstanbul'a kazandırdığımızda İstanbul çok çok büyük bir zenginliğe kavuşmuş olacak ve İstanbul Boğazı da çevrecilik açısından ciddi manada rahatlayacaktır.''

'İstanbul Sözleşmesi ne ülkemizde ne dünyada özellikle kadın haklarına saygıyı getirmedi'

Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili de açıklamalar yaptı. Erdoğan şunları söyledi:

"İstanbul Sözleşmesi, uygulaması itibariyle malesef ne ülkemizde ne dünyada özellikle kadın haklarına saygıyı getirmedi. Şu anda Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ülkelerinden de 11 tanesi bundan çekilme arifesinde. Kadına şiddeti bizim anayasımız reddediyor mu? Reddediyor. Kabul etmiyor. Bizim burada üzerinde durmamız gereken 8284 sayısı ailenin korunması ve kadına şiddetle ilgili yasa.

Bizim dinimizde kadına şiddet haramdır. Eğer böyle bir sözleşmeye illa ihtiyacımız varsa, biz bu sözleşmenin daha adilini, daha güzelini, daha güçlüsünü, kalkarız Ankara Sözleşmesi diye bir sözleşme hazırlarız onunla beraber yola devam ederiz."

104 emekli amiralin Montrö bildirisiyle ilgili soruya yanıt veren Erdoğan şöyle konuştu:

"Bu sizin özgürlüğünüzle alakalı bir konu değil ki. Zaten içinizde alışkanlık haline bu işi getirmiş olanlar var. Çok bu işi seviyorsanız kalkarsınız siyasete soyunursunuz. Ama kalkıp da 104 tane koordine olan, aynı düşünce kalıbı içerisinde böyle bir metnin ortaya konulmasını başkomutan olarak, cumhurbaşkanı olarak, ülkemin birlik, beraberliği, huzuru noktasında bunu teminle sorumlu olan bir insan olarak tabii ki kabul etmemiz mümkün değil. Bundan sonraki süreç zaten tamamen yargıya ait olan bir süreçtir."

'İtalya Başbakanı'nın yapmış olduğu açıklama tam bir densizliktir'

"Öncelikle tabii İtalya Başbakanı'nın yapmış olduğu açıklama tam bir densizliktir, tam bir terbiyesizliktir. Türkiye-İtalya ilişkilerinin tam iyi bir noktaya geleceğini umduğumuz bir dönemde bu Draghi denilen adam bu açıklamayı yapmak suretiyle aramızdaki münasebetlere maalesef baltayı vurmuştur. Zaten sen atanarak oraya gelmiş birisin, seçimle gelmiş birisi değilsin. Tayyip Erdoğan'a bir defa böyle bir ifadeyi kullanabilmen için her şeyden önce senin tarihinden haberinin olması lazım. Ama gördük ki senin haberin yok. Biz milletimizden aldığımız güçle, milletimizin bize vermiş olduğu o irade teslimiyetiyle milletimize hizmette yolumuza devam edeceğiz. Onun için de İtalya Başbakanı'nın bu ifadeleri kullanması kullanmaması, bunları hiç kafanıza takmayın, biz işimize bakalım."

'Kalifikasyon noktasında kendini ispat edebiliyorsa bir genç iş bulur'

"Öncelikle işsizlikte iyi bir noktaya geldik diyebilirim. Bu ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde, özellikle de 13 civarında bir konumdayız işsizlikte. Bu son açıklanan rakam da aslında bu ciddi bir artış sayılamaz. Zaten 13 küsurdu şimdi biraz daha artmış oldu. Turizmde çok çok iyi bir konumdaydık fakat bu Covid meselesi sebebiyle turizmdeki düşüş ister istemez istihdamı da olumsuz etkiledi. En çok istihdamı yapan bizim iktidarımızdır. Hem sağlıklı olanlar için hem engelli olanlar için ciddi istihdamlar yaptık. Garanti noktasında iş nereye geliyor? Kalifikasyona geliyor. Kalite, kalifikasyon noktasında kendini ispat edebiliyorsa bir genç iş bulur."