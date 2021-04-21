Erdoğan'dan kabine değişikliği sonrası ilk açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşuyor.

Kabine revizyonuyla ilgili açıklamada bulunan Erdoğan, görevden aldığı eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a teşekkür etti. Erdoğan yeni atadığı Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a ve Aile Bakanlğı'na getirilen Derya Yanık'a başarılar diledi.

Engin altay'a tepki gösterdi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, "Umarım Erdoğan da sonu benzemesin Menderes'e. Onu biz sandıkla tıpış tıpış göndereceğiz" sözlerine tepki gösteren Erdoğan, "Bir ahlaksız, bir edepsiz benim akıbetimin de Menderes'in akıbeti gibi olacağını ümit ettiğini söylüyor; be ahlaksız be edepsiz biz bu yola çıkarken kefenimizi giyip yola çıktık" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan emekli amiraller için "Bu ülkede her şeyi bitmiş tükenmiş olan bu akıl hocalarına yer ve yol evelallah kalmayacak" dedi.

Erdoğan "128 milyar dolar"la ilgili "Ne rakam doğru, ne rakama yüklenen anlam doğru, ne bu rakam üzerine yürütülen kampanya doğru" diye konuştu.

Ortada gerçekle ilişkisi olan 128 milyar dolar diye bir rakamın olmadığını öne süren Erdoğan "Son iki yılda Merkez Bankası kaynaklarından 30 milyar dolar cari açığın finansmanı için kullanılmıştır" açıklamasında bulundu. Erdoğan "AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı olarak bu meseleye doğrudan girmemek için epeyce sabrettim" dedi.