Erdoğan'dan İsrail açıklaması: Gönlümüz arzu eder ki ilişkileri daha iyi noktaya taşıyalım

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türkiye'nin İsrail ile istihbari ilişkilerinin devam ettiğini söyledi.

"En tepedeki kişilerle sıkıntı yaşıyoruz bazı ülkelerle olduğu gibi. En tepedeki ile sıkıntılar olmasa ilişkiler çok farklı olabilirdi" diyen Erdoğan, İsrail'in Filistin politikasının Türkiye açısından "kırmızı çizgi" olduğunu söyledi.

"Bu bizim ne adalet anlayışımıza, ne ülkelerin toprak bütünlüğüne yönelik yaklaşım noktasında bizim İsrail ile ayrıştığımız noktadır" diyen Erdoğan "Yoksa gönlümüz arzu eder ki onlarla da münasebetlerimizi daha iyi bir noktaya taşıyalım" ifadesini kullandı.