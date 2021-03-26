Erdoğan'dan 'irtica' açıklaması: Ordumuzun huzuru için...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamasından başlıklar şöyle:

Aşılar ne zaman gelecek?

Mayıs, Haziran gibi aşılamayı bitirmeyi hedefliyoruz.

Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Çin'den aldığımız aşıların dışında dün de Çin Dışişleri Bakanı'yla etraflıca görüştüm. Yaptığımız anlaşma aslında 100 milyon faz aşıydı. İlk etabı 50 milyon faz aşıydı. Henüz elimize ulaşmadı. Şubat itibariyle ulaşacaktı. Dün kendilerine hatırlattım. Süratle bekliyoruz, sözleşmemiz bu yöndeydi dedim. Ben bu konuyla ilgileneceğim, Başkan'la da konuşacağım dedi. Dedim bu yetmez, 100 milyon anlaşmamız var, Nisan sonu itibariyleydi. "Bunları konuşacağım ve size bildireceğim" dedi. Rusya ile olan görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya'dan da yine aynı şekilde aşı gelme itibarıyla bu bizi rahatlatacak.

Harp okulu yönetmeliği

Muhalefetin bu tür eleştirilerine alışığız. İrticai faaliyet tabii farklı bir olay. Ama terörle irtibatlı veya iltisaklı olmak ayrı bir olay. Bu bir yönetmeliktir. Bakanlıklarımız bu tür yönetmelikleri zaman zaman ülkemiz ve ordumuzun huzuru için yaparlar. Bu da bu vesileyle atılmış bir adımdır.

İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Meclis'in alacağı bir karar değil. Muhalefet bu işleri bilmiyor. Burada Cumhurbaşkanlığının attığı adım tamamıyla yasaldır. Ve attığı adımla da yoluna devam edecek. Bunlar birçok şeyi karıştırıyor.

Biz kararımızı verdik. Gireriz. Girdiğimiz gibi de çıkarız. Kimse de ne önünü ne arkasını karıştırmasın. Çıkma kararını verdik. Kendilerine de durumu bildirdik ve bu iş de böylece bitmiştir.