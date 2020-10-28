Erdoğan'dan İdlib'de ÖSO'yu vuran Rusya'ya tepki

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısında Suriye'ye yeni bir operasyon sinyali vermesi ve Rusya'nın İdlib'de ÖSO'yu hedef almasına tepki göstermesi dikkat çekti.

Erdoğan adını "Suriye Milli Ordusu" olarak değiştiren "Özgür Suriye Ordusu"nun İdlib'de Rusya tarafından hedef alınmasına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Rusya'nın İdlib bölgesindeki Suriye Milli Ordusu güçlerinin eğitim merkezine yönelik saldırısı bölgede kalıcı barış ve huzurun istenmediğinin işaretidir."

Pazartesi günü AKP destekli ÖSO bünyesindeki Feylak eş Şam grubuna ait İdlib'deki bir eğitim merkezi bir Rus savaş uçağı tarafından vurulmuştu.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırıda 78 cihatçının öldüğünü duyurmuştu.