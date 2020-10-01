Erdoğan'dan idam ve AYM açıklaması

TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşması sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan idamla ilgili soruya "Meclis idamla ilgili olumlu bir karar verdiğinde ben de onu onaylarım" diye yanıt verdi.

HDP'li milletvekillerinin oturuma katılmamasıyla ilgili soruya ise Erdoğan'ın yanıtı "Varlığıyla yokluğu belli olmaz, Çünkü onların her zaman yeri ya dağdır ya sokaklardır" oldu.

MHP lideri Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi'nin yapısının değiştirilmesi konusundaki açıklaması hakkında ise Erdoğan "Böyle bir adım atılırsa ben de seve seve katılırım" dedi.