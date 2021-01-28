Erdoğan'dan günün fıkrası: Eğitim sistemimiz üzerindeki tüm bariyerleri kaldırdık

İktidara geldiği günden bu yana eğitimin gericileştirilmesine yönelik hamleler yapan AKP, salgından bu yana ise eğitimi fiilen askıya almış durumda. Ancak içinde bulunulan bu tabloya karşın Erdoğan, "Türkiye son 18 yıl ortaya koyduğu başarıları ilim ve irfana sahip çıkmasına borçludur" dedi, eğitim-öğretimdeki tüm bariyerleri kaldırdıklarını söyledi.

Erdoğan'ın açıklamasından başlıklar şöyle:

'18 yıllık başarıları ilim ve irfana borçluyuz'

Türkiye son 18 yıl ortaya koyduğu başarıları ilim ve irfana sahip çıkmasına borçludur. Sizlerin ortaya koyduğu her yeni çalışma, bilim dünyasında Türkiye'nin varlığını kadim medeniyetimizin gücünü ifade ediyor. Her bilim insanımızın yanında olarak biz de üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz.

'Bariyerleri kaldırdık'

Eğitimi ve bilimsel çalışmayı desteklemeyi önceliklerimizin en başına yerleştirdik. Daha önceki dönemlerde kısır ideolojik bakış açılarıyla eğitim-öğretim üzerine kurulan bariyerleri kaldırdık. Zorunlu eğitimi 8 yıldan 12 yıla çıkararak lise seviyesinde okullaşma oranını yüzde 100'e yaklaştırdık. En büyük atılımlardan birisini de yükseköğretimde gerçekleştirdik, üniversite sayımızı 207'ye çıkardık. Şimdi okul öncesi eğitime odaklandık. Biz geldiğimizde yüzde 10 olan okul öncesi öğretimi yüzde 75'lere yükselttik. Okullaşma oranını yüksek öğretim seviyesinde yüzde 15'ten yüzde 44'e çıkardık.

Eğitim alanında yaptığımız yatırımlar meyvelerini verdikçe önümüzdeki yıllarda çok daha büyük kazanımlar elde edeceğimize inanıyorum.

Bilim insanlarımızı rol model olarak gösteriyoruz. Bilim olimpiyatları ile çocuklarımızı bilim insanı olma ve girişimcilik konularında geleceğe hazırlıyoruz. TEKNOFEST ile gençlerimizi icat peşinde koşmaya teşvik ediyoruz. TÜBİTAK Sanayi Doktora programı ile 1162 doktora öğrencisini yetiştirdik. TÜBA'nın genç bilim inşalarına yönelik ödülleri çok önemli görüyorum.

Yerli aşı açıklaması

Dünyanın koronavirüs salgınıyla buluştuğu bu dönemde bilim insanlarımızın sağlık alanında elde ettiği gelişmeleri de takip ediyoruz. 436 araştırmacımız aşı ve ilaç geliştirme odaklı 17 proje yürütüyorlar.

Araştırmacılarımızın çalışma ve tecrübelerini paylaşarak dünyaya örnek olarak kullanmasıdır. 3 yenilikçi aşımız faz aşamalarına başlamak üzeredir. Yenilikçi aşı adayların yerli ve milli üretimi konusunda özel sektörü seferber ettik.

DSÖ verilerine göre, ABD ve Çin'den sonra en çok aşı çalışması yürüten 3. ülke konumundayız.