Erdoğan'dan gençlerine 'beyninizi yıkamasınlar' nasihati

AKP'li Cumhurbaşkanı Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Erdoğan, "15 Temmuz gecesini unutmayın, bu kardeşiniz Atatürk Havalimanı'na indiği anda birisi vardı, o birisi tankların arasından kaçıp Bakırköy Belediyesi'ne sığındı. Korkaksın, bitiksin" dedi.

Kongrede salgın tedbirleri yine alınmadı. Yüzlerce kişi kapalı salon toplantısında bir araya geldi.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Gençlik kollarımız bilir misiniz, şu anda Türkiye'nin tüm siyasi partilerde üye kaydı noktasında bir numaradır. Hiçbir siyasi partide şu anda bizim gençlik kollarımız kadar üye kaydına sahip olan başka bir parti yok. Topunu getirin bizim gençlerimiz kadar değiller. Eğer yaş konusu olmasa sayı 1 milyonda kalmaz, şu anda sayı yaştan dolayı 1 milyonda kalıyor. Hanımlarda 5,5 milyon. Hanımlarda da hepsi arkada nal topluyor. Toplamda da zaten 11,5 milyonu aşan üye kaydına sahibiz. Gençlik kollarımız her yıl saflarına 750 bin yeni üye katıyor.

Kendi marjinal ideolojilerini, sapkın görüşlerini, fıtrata aykırı hayat biçimlerini çağdaşlık kisvesiyle pazarlamaya çalışanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın. Tarihte dinini, dilini, kültürünü, değerlerini kaybedip de varlığını devam ettiren hiçbir toplum yoktur."