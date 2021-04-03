Erdoğan'dan gece yarısı yeni görevlendirmeler

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onlarca kişiyi görevden aldığı Resmi Gazete'nin yayımlanması ile ortaya çıktı.

Kararnameyle, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Emine Alp Meşe görevden alındı. Meşe'nin yerine Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine Doçent Doktor Tolga Tolunay getirildi.

Kararnameyle ayrıca aralarında Hindistan, İtalya, Azerbaycan ve Irak'ın da bulunduğu 10 büyükelçi merkeze alındı. Merkeze alınan 10 büyükelçi ile İspanya, Kırgızistan ve Burkina Faso Büyükelçiliklerine atama yapıldı.

Azerbaycan Büyükelçisi Erkan Özoral merkeze alındı, yerine Cahit Bağcı atandı.

İtalya Büyükelçisi Murat Salim Esenli merkeze alındı, yerine Ömer Gücük atandı.