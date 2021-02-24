Erdoğan'dan fezlekelerle ilgili açıklama: Hemen eller iner kalkar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin Meclis'e gelen HDP milletvekillerinin fezlekeleriyle ilgili sorularını yanıtladı.

Erdoğan, "Bu konularla alakalı komisyonlarda müzakerelerini yapar. Sonra genel kurula gelir. Genel kurulda da hemen eller iner kalkar" ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, HDP'li 9 milletvekili hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekelerle ilgili, "Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı. İçinde HDP'li vekillerin fezlekeleri de var" açıklamasında bulundu.