Erdoğan'dan faiz açıklaması: Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Ekonomi Şurası'nda konuştu.

"Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor" diyen Erdoğan, "Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Artık çok daha güçlü bir şekilde üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata odaklanmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

Erdoğan şöyle konuştu:

Yüksek faiz sebebiyle üretimin, ticaretin, istihdamın temsilcisi olarak sizler sahada yaşananların tercümanı olarak karar vericilere yol gösteriyorsunuz. Zira yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle bizler gerçek anlamda yatırım yapabilir miyiz? Sizler bu işin içindesiniz. İstihdam üretebilir misiniz? Mümkün değil. Üretim yapabilir misiniz? Mümkün değil. İhracata yönelik adım atabilir miyiz? O da mümkün değil. Bizim bu noktada dikkatli olmamız lazım ve yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor.

Birçok sanayici ve iş adamlarımızla konuştuğumuzda nasıl battığını anlatırken şunu derlerdi: 'Beni faiz batırdı, bitirdi, şu kadar faiz ödüyorum' derdi. İnşallah biz bunları da tersine çevireceğiz. Sizlerin azmiyle önümüze çıkarılan engelleri aşarak hedeflerimize yürüyeceğiz. Yüksek faizden arındırılmış, istihdamdan finansmana çok sayıda destek paketini hayata geçirdik. En büyük kredi paketleri, istihdam teşvikleri bu dönemde başlatıldı. Onlarca sektörde vergi ve primleri erteledik. Uzun vadeli yapılandırma yaptık.