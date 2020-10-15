Erdoğan'dan erken seçim taleplerine yanıt

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek öğretim kurumlarında akademik yılın açılışında yaptığı konuşmasında 'İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.' dedi.

Erdoğan, "Uzaktan eğitim tecrübesi önemli ama örgün eğitimin yerini tutamayacağı belli.

Üniversitelerimiz tek tip eğitim yağmak yerine ihtiyaca göre farklı alanlara yönelmeye başladı. Üniversitelerimizin akademik cazibesini arttırmak için çalışıyoruz.

YÖK'ün yeni müjdesini paylaşmak istiyorum. YÖK Anadolu... Gelişmiş üniversitelerimizin altyapısı yolun başındaki üniversitelerimizin istifade edecek" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "YÖK Sanal Laboratuvar Projesi ile genel kimya ve fizik laboratuvarı dersleri sanal ortamda verilebilecek." dedi.

Rektörlere yönelik konuşan AKP'li Erdoğan, "Bu nesli öyle dokuyacaksınız ki Batı ile yarışta onlar vagon, biz lokomotif olarak önde gideceğiz" dedi.

Ermenistan-Azerbaycan, Libya ve Somali'de süregelen çalışmalar hakkında konuşan Erdoğan, "Biz durmaz ve oralardaki görevimizi yerine getirmenin gayreti içerisinde oluruz" dedi.

Erken seçim olasılıklarına ilişkin konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı, "Çıkıyorlar erken seçim, Hangi erken seçim ya? Dünya'nın hangi gelişmiş ülke belirlenen zamanın dışında bir seçime gidilir? Bunlar kabile devletlerinin yaptıkları iştir, bakarsınız üç ayda bir, 6 ayda bir, senede bir seçime giderler. Gelişmiş bir ülkede siz böyle bir şey göremezsiniz. Amerika'da böyle mi?... Seçim 2023'ün haziranında yapılacaktır. Onu öne almak söz konusu değildir." dedi.