Erdoğan'dan 'ekmek' diyen esnafa: Bu keyif çayını iç!

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Malatya'da katıldığı toplu açılış töreni sonrası kendisine dertlerini anlatmaya çalışan minibüsçü ve servisçilerin "Evimize ekmek götüremiyoruz" sözlerini "abartılı" buldu.

Erdoğan, deprem ve pandemiden dolayı mağduriyet yaşadıklarını söyleyen ve "Esnaf sizden müjde bekliyor" diyen yurttaşa "Ne müjdesi, müjdeyi verdik zaten" diye yanıt verdi.

"Evimize ekmek götüremiyoruz" diyen yurttaşa Erdoğan'ın yanıtı "Bak bu bana çok abartılı geldi" oldu, Erdoğan "Düştü ifadene tamam eyvallah, ama eve ekmek götüremiyoruz dediğin zaman..." ifadelerini kullandı.

Daha sonra otobüsten çevredekilere çay atan Erdoğan, evine ekmek götüremediğini söyleyen esnafa da "Keyif çayıdır, bu çayı iç" diye seslendi.