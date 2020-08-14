Erdoğan'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Oruç Reis ayın 23'üne kadar çalışmalarını sürdürecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin olarak yönelttiği soruları yanıtladı. Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, bu bölgede en geniş mesafeye sahip ülkenin Türkiye olduğunu belirterek "Diğerlerinin burada mesafeleri dahi yoktur. Şu anda ayın 23'üne kadar burada Oruç Reis çalışmalarını sürdürecektir" dedi.

Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Türk ve Yunan fırkateynleri arasında ‘sıcak bir temas’ gerçekleştiğini hatırlattı ve konuya dair dün akşam yaptığı açıklamalara şunları ekledi:

"Bu gelişmeler içerisinde özellikle bizim sismik araştırma yapan gemilerimiz, sondaj gemilerimiz bu bölgede dolaşıyor. Oruç Reis sismik araştırma yapan gemilerimizden biri. Bu sivil gemilerimize yapılacak saldırıyı cevapsız bırakamayız. Dün böyle bir durum söz konusu oldu, Kemal Reis gereken cevabı verdi. Devam ederse cevabını misliyle alacaktır. Kaldı ki Akdeniz'de özellikle mesafe itibarıyla en geniş mesafeye sahip ülke biziz diğerlerinin burada mesafeleri dahi yok."

Erdoğan, dün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bu konu hakkında konuştuklarını belirterek "Kendisinin bizden ricası, 'Bu işi yumuşatıp, daha korumacı bir anlayış içinde süreci geliştirelim' dediler. Mutabık kaldık. Aynı şeyi Sayın Michel ile de görüştük" dedi.

"Sayın Merkel, Miçotakis ile de görüşme yaptı. Dilerim Miçotakis de bize söylediği noktaya getirmiş olur. Soydaşlarımızın kabristanlarını ateşle taradılar. Bunlar hiç olumlu sinyaller değil. Biz soydaşlarımızın dirisini de ölüsünü de yalnız bırakmayız. Gereken neyse vakti saati geldiğinde yaparız" ifadesini kullanan Erdoğan, devamında yeniden dış politikaya değindi ve şunları kaydetti:

"Bu konuda ben Mısır'ı anlamakta zorlanıyorum. Mısır bir taraftan istihbarat örgüt vasıtasıyla benim istihbarat örgütüme farklı şeyler söylüyor. Burada yanlış anlamalar var diyor. İstihbarat örgütümüz onların istihbarat örgütüyle görüşmeleri sürdürüyor.

Bu süreç içinde Suudi Arabistan'dan da yanlış adımlar atılıyor. Dışişleri Bakanıma da bugün dedim. 'Süratle muhataplarınla konuş, gerekli adımlar atılsın.'

Bir konu daha var: İsrail. Filistin'e yönelik atılan adım yenilir yutulur bir adım değil. Dışişleri Bakanıma talimatı verdik. Abu Dabi yönetimiyle diplomatik ilişkileri askıya almak bizim de büyükelçiyi geri çekmek gibi bir adım olabilir. Çünkü biz Filistin halkının yanındayız. Filistin'i yedirmedik yedirmeyeceğiz."