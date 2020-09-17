Erdoğan’dan Doğu Akdeniz açıklaması: Diplomasi masasının öne çıkarılması ülkemizin kararlılığı sonucu

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz gerilimine dair Yunanistan ile NATO’da süren görüşmelerle ilgili "Diplomasi masasının öne çıkarılması, ülkemizin kararlı duruşunun sonucu” diye konuştu.

Devlet Övünç Madalyası verilmesi töreninde konuşan Erdoğan “Doğu Akdeniz'de ve KKTC'de uluslararası haklarımızı savunuyoruz. Tehdit dilinin işe yaramadığı, Türkiye'nin şantaja ve haydutluğa boyun eğmeyeceği tüm muhataplar tarafından anlaşılmıştır. Diplomasi masasının öne çıkarılması, ülkemizin kararlı duruşunun sonucu" dedi.

Erdoğan “Karşı tarafın kışkırtmalarına, çocuksu davranışlarına rağmen biz büyük devlet gibi hareket ettik. Bundan sonra da gereken olgunluğu göstermeye devam edeceğiz. Ülkemizin ve bölgemizin huzur, barışı için çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.