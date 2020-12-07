Erdoğan'dan Doğu Akdeniz açıklaması

"Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri tribünden izlemesi mümkün değildir" diyen Erdoğan, uzlaşma çağrısında bulunarak, "Akdeniz’deki sorunları birbirimizi suçlayarak değil bölgedeki aktörleri aynı masa etrafında toplayarak çömebileceğimize inanıyoruz. Diplomasiye şans tanımalıyız" dedi.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Doğu Akdeniz'le ilgili meseleler bizimle beraber dünyadaki birçok devletin öncelikli gündemini oluşturuyor. Akdeniz'e kıyısı olsun olmasın pek çok ülke burada meydana gelen olayları yakından takip ediyor, bir şekilde müdahil olmaya çalışıyor. Son yıllarda başta enerji olmak üzere Avrupa Afrika ve Orta Doğu eksenli tüm tartışmaların odağında Doğu Akdeniz yer alıyor. Kamuoyuna yansıyan kimi bilimsel araştırmalar bölgedeki çıkarılabilir doğalgaz miktarının 3.5 trilyon ile 10 trilyon metreküp olduğunu ifade etmektedir. Aynı zamanda bölgede 1.5 ile 3.5 milyar varil civarında petrol rezervinin mevcut olduğu hesaplanmaktadır. Bölgemizdeki hiçbir ülke bu potansiyeli görmezden gelemez. Özellikle Türkiye gibi Akdeniz’in en uzun kıyı şeridine sahip ülkesinin burada yaşanan gelişmeleri tribünden izlemesi mümkün değildir.

Biz de hem kendi menfaatlerimizi garanti altına almak hem de KKTC'deki vatandaşlarımızın haklarını korumak için süreci yakından takip ediyoruz. Ülkemizi Antalya sahillerine hapsetmeyi amaçlayan plan ve haritaları kabul etmeyeceğimizi açıkça dile getirdik. Tehdit ve şantajlara boyun eğmeyeceğimizi, emperyalist yayılmacılığa izin vermeyeceğimizi muhataplarımıza ifade ettik. Biz kimsenin hakkını, hukukunu gasp etme peşinde değiliz. Biz sadece haklarımızı elimizden almaya çalışan korsan zihniyete karşı dik bir duruş sergiliyoruz. Nitekim geçtiğimiz birkaç ayda yaşananlar Türkiye'nin bu konudaki kararlılığının tezahürü olmuştur.

Ülkemiz Doğu Akdeniz meselesinde asla gerilimden değil barıştan işbirliğinden, hakkaniyetten ve adaletin tesis edilmesinden yanadır. Bunun yolu da karşılıklı saygıya dayalı müzakereden geçiyor. Akdeniz'deki sorunları birbirimizi suçlayarak değil, bölgedeki tüm aktörleri aynı masa etrafında buluşturarak çözebileceğimize inanıyoruz. Şayet Akdeniz'de kalıcı çözüm yolunda mesafe alınması isteniyorsa diplomasiye şans tanınmalıdır. Zira diplomasi ve müzakere bizi ortak paydada buluşturacak en kestirme yoldur."

"Sağduyu samimiyet ve aklıselimle hareket edildiğinde herkesin hakını koruyan kazan-kazan temelli bir formül bulabileceğimize inanıyorum."