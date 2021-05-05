Erdoğan'dan Diyanet'le toplantı talimatı: Furkan Vakfı, Boynukalın, vd...

Ayasofya'ın sabık başimamı sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. En son kendisine dönük eleştirilere verdiği "pamuk"lu yanıt büyük tepki çekmişti. Herhalde "içeriden de" eleştiri almış olacak ki geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Bir diğer tartışılan konu da gerici Furkan Vakfı üyelerine bir camide polisin müdahalesi sonucunda ortaya çıkan görüntüler oldu. Camide biber gazı sıkılması ve içeride yaşanan arbede üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi bu ve benzeri gündemlerle ilgili görüşmek üzere Erdoğan'ın Diyanet'le bir toplantı yapılması talimatı verdiğini yazdı. Selvi yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Alpaslan Kuytul’un avukatlarını destek talep etmek için geldikleri CHP Grup Başkanvekili’nin odasında tanımıştım.

Her ramazanda da camilere yönelik eylemleriyle kendilerini Türkiye’ye tanıtıyorlar. 28 Şubat’ın Aczimendileri gibi. Her 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda otobüslere doldurulup Ankara’ya getirilirler, Anıtkabir civarında uzun sakalları, cübbeleri ile asalarına vurarak dolaştırılırlardı.

Gereken fotoğrafı verdiklerine inanılınca göstermelik bir operasyonla toplanıp, şehir dışına çıkarılırlardı. Alpaslan Kuytul’un ekibi ise Diyanet’in imamlarının arkasında namaz kılmayı reddediyor ama her ne hikmetse pandemi nedeniyle camilerde teravih namazı kılınmadığı zaman bunlar teravih namazı kılmak için camilerin önünde toplanıyorlar. Maksat teravih değil. Cami istismarı.

Camilerde toplu halde namaz kılma yasağı kalkınca bunları cami civarında görmek mümkün değil. Bu selefi grup Gaziantep’te büyük gruplar halinde itikâfa girmek için camilere girdi.

Onlara gazla müdahale edildi. O şekilde müdahale edilmesi doğru değildi. O müdahaleyi yapan bekçi açığa alındı. Ama onlar camide arbede görüntüsüyle amaçlarına ulaştılar. Bunlar cami istismarı, din istismarı yapan selefi bir grup. En büyük zararı İslam’a veriyorlar.

KÜLLİYE’DE TOPLANTI

Bir de alim sıfatıyla zarar verenler var. Ayasofya imamı olarak İslam’ı sevdirmesi beklenirken adı ‘pamukçu hoca’ya çıkanlardan söz ediyorum.

Alpaslan Kuytul’culara camide biber gazlı müdahale ile Ayasofya’nın eski imamı Mehmet Boynukalın’ın “pamuk” göndermesi AK Parti MYK’da gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, camide onlara müdahale şekli yanlıştı. Onların yaptığı da yanlıştı. İkisi de yanlış diyor. Dini meselelerde siyasetin değil, Diyanet’in konuşması gerektiği üzerinde duruluyor. Erdoğan, önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Diyanet’le bir toplantı yapılması talimatını veriyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bir çaba içinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kapsamlı bir toplantı yapılarak, bu konular ele alınacak."