Erdoğan'dan Demirtaş açıklaması: Bu karar bizi bağlamaz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan dün AKP Genel Merkezi’nde düzenlenen MYK toplantısında AİHM’in eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili hak ihlali kararına ilişkin ilk kez konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı yaklaşık 4 saat sürdü.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a ilişkin “Tutukluluğu sonlandırın” kararıyla ilgili, şunları söyledi:

“AİHM terörle ilgili Türkiye’den giden her kararı onaylıyor. Daha kendi mahkemelerimizden bir karar çıkmadı. İç hukuk yolları tüketilmeden bu kararı alıyorlar. Türkiye aleyhine hareket ediliyor. Kendi adamlarını koruyorlar. Bu karar bizi bağlamaz”.

Erdoğan ayrıca toplantıda 100-150 sayfalık kararın çevirisi tamamlandıktan sonra inceleneceği belirtildi.

'Parti kapatmadan en çok bizim ağzımız yandı'

Toplantıda parti kapatmalarla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamaları da gündeme geldi. Erdoğan, “En çok bizim ağzımız yandı bu konuda. Parti kapatmayı AK Parti zorlaştırdı. Bu bizim kararımız zaten. Parti kapatmak yerine kişiler üzerinden bir ceza verilecekse verilmelidir” değerlendirmesini yaptı. AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve AK Parti Tanıtım ve Medya’dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da toplantıda bir sunum yaptı. Toplantıda koronavirüs nedeniyle ertelenen il kongrelerinin Ocak ayı içerisinde tekrar yapılmaya başlanması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da toplantıların bir kısmına katılması planlanıyor.