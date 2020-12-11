Erdoğan'dan CHP'ye: Her tecavüzün hesabını vereceksiniz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.

"CHP yönetiminin tavrı sebebiyle, bir hususa değinmek istiyorum. Can alıcı ve can sıkıcı konu, CHP'deki tecavüz, taciz, hırsızlık furyasıdır" diyen Erdoğan, "Türkiye'nin ikinci büyük partisinin böyle yüz kızartıcı olayların yaşanmasından biz utanç duyuyoruz. Bu iddiaların araştırılıp, soruşturulması konusunda en küçük adım atmıyorlar" ifadesini kullandı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

STK'ların büründüğü derin sessizlik de manidardır. Kılıçdaroğlu da parti teşkilatlarında ve belediyelerde ortaya çıkan vakalar konusunda tek kelime etmiyor. İstanbul İl Başkanı'nın iddialarının üzerini örtmesi konusunda en küçük tepki göstermiyor. CHP teşkilatlarındaki ve belediyelerindeki rezilliklerin buzdağının görünen kısmı olduğu anlaşılıyor. Derine inildikçe kim bilir neler çıkacak...

Her gün yeni bir itirafla, her gün yeni bir ifşaatla, her gün yeni bir ithamla karşılaşıyoruz. CHP yönetimi bu utanç bataklığına çıkıp temizlenmek yerine başka yola başvuruyor. Seçimlerin üzerinden iki yıl sonra eski yönetimleri suçlama kampanyası başlattı. CHP'li isimler için çıt çıkarmıyorlar. Tüm iddiaların muhataplarına sesleniyorum; her tecavüzün hesabını vereceksiniz. Yürüttüğünüz her ihanet pazarlığının hesabını vereceksiniz. Teşkilat ve belediyelerinizi terör örgütü mensuplarıyla doldurmanın hesabını vereceksiniz.

Buradan CHP yönetimine sesleniyorum; genel merkezinden teşkilatlarına, belediyelerine kadar CHP'deki kepazeliklere bulaşmış kim varsa ipini pazara çıkaracaksınız. Yoksa bu ithamların gölgesi tüm CHP'nin üzerine çöker.