Erdoğan'dan 'CHP’deki cinsel taciz iddialarını gündemde tutmak lazım' talimatı

CHP'li iki isme yönelik cinsel taciz soruşturması sonrası Erdoğan'ın bu konuda vekillere talimat verdiği öne sürüldü.

Konuyu köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Erdoğan'ın talimatını şu sözlerle aktardı:

"AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, CHP’de PM üyeliği yapan ve milletvekili adayı olan Nazlı Eray’ın ‘Sis Kelebekleri’ romanında o zaman CHP Genel Merkezi’nde maruz kaldığı bir cinsel taciz olayını hatırlatan tweet’ler atmıştı. AK Parti MKYK’da Orhan Miroğlu’na bu tweet’leri soruluyor. Miroğlu da romanını okuduktan sonra yazar Nazlı Eray’ı aradığını, bunun bir kurgu olup olmadığını sorduğunu söylüyor. Nazlı Eray’ın kendisine, 'Ne kurgusu, gerçek' dediğini ve taciz olayını anlattığını ifade ediyor. Miroğlu’nun açıklamaları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'CHP’deki cinsel taciz iddialarını gündemde tutmak lazım' diye talimat veriyor."