Erdoğan'dan canlı yayında prompter kazası: 'Geri al, geri al'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 il teşkilatıyla bayramlaşma konuşması gerçekleştirdiği sırada prompter kazası yaşadı. Erdoğan, hızlı akan yazıları okumakta geri kaldı ve ekibine müdahalede bulundu.

Konuşmaya ara veren Erdoğan, yanındaki danışmanlara "Geri al, geri al" diye seslendi.

Danışmanların "Efendim canlı yayındayız" uyarısını gören Erdoğan'ın dudağını ısırdığı görüldü. Söz konusu prompter kazası birçok televizyonunun canlı yayınına yansıdı.

Prompteri kullanan ekip cümleyi geri alınca Erdoğan da mesajı okumaya devam etti.

Erdoğan mesajında, "Ne zaman partilerden bir parti haline dönüşür, kişisel hesaplarımızı davamızın önüne çıkartırsak işte o gün misyonumuzu kaybettik demektir. Ne zaman mazlum ve mağdurların yönünün başkalarına döndüğünü görürsek o zaman yolumuzu kaybettik demektir" ifadelerini kullandı.