AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'a tebrik mesajı gönderdi.
Erdoğan, "Sayın Seçilmiş Başkan" diyerek başladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Erdoğan'dan Biden'a tebrik mesajı
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'a tebrik mesajı gönderdi.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'a tebrik mesajı gönderdi.
Erdoğan, "Sayın Seçilmiş Başkan" diyerek başladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: