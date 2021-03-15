Erdoğan'dan Biden'a Suriye çağrısı

ABD'deki yönetim değişikliğinin bölgeye nasıl etkileri olacağı tartışılmaya devam ederken, Erdoğan Biden yönetimine dikkat çeken bir çağrı yaptı.

Yakın zamana kadar Trump yönetiminin Suriye politikasında kendine yer bulmakta zorlanan ve Rusya ile Suriye'deki sürecin parçası olmaya çalışan Erdoğan yönetimi, Biden yönetimine "işbirliği" çağrısı yaptı.

Erdoğan, "Suriye'de barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesinin Batı'nın Türkiye'yi samimi bir şekilde desteklemesine bağlı olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

AA'nın haberine göre Erdoğan Bloomberg'de çıkan yazısında şunları ifade etti:

"Demokrasi, özgürlük ve insan haklarının yeniden moda olduğu şimdilerde insanlığın Suriye’deki icraatları, samimiyetimizin nihai ölçüsü olacaktır.

Gururla söylüyorum ki Türkiye’nin pozisyonu, Suriye iç savaşının başlangıcından itibaren hiç değişmemiştir. Barışçıl ve kalıcı çözümün Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine saygı gösterilmemesi halinde mümkün olamayacağını vurguluyoruz.

Türkiye'nin yerel unsurlarla birlikte oluşturduğu güvenli bölgeler, komşumuzun (Suriye) geleceğine olan bağlılığımızın kanıtıdır. Biden yönetimi, verdiği sözleri tutarak, Suriye’deki trajediyi sonlandırmak ve demokrasiyi müdafaa etmek için bizimle birlikte çalışmalıdır.

Batı’nın öncelikle (Suriye'de) güvenli bölgelere saldıran ve eli kanlı rejime payanda olan YPG’ye karşı net tavır takınması gerekmektedir."