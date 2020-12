Erdoğan'dan belediyelerdeki yolsuzluk dosyalarına 'uyduruk' yorumu

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri'nde AKP dönemi yöneticileri hakkındaki yolsuzluk dosyaları için 'uyduruk' nitelemesini yaptı. Erdoğan "Seçimlerin üzerinden 2 yıla yakın zaman geçtikten sonra uyduruk dosyalarla eski yönetimleri suçlama kampanyası başlattılar" diye konuştu.

AKP İl Başkanları toplantısında konuşan Erdoğan "CHP yönetiminin tavrı sebebiyle, bir hususa değinmek istiyorum. Can alıcı ve can sıkıcı konu, CHP'deki tecavüz, taciz, hırsızlık furyasıdır" dedi ve, "Türkiye'nin ikinci büyük partisinin böyle yüz kızartıcı olayların yaşanmasından biz utanç duyuyoruz. Bu iddiaların araştırılıp, soruşturulması konusunda en küçük adım atmıyorlar" ifadesini kullandı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"STK'ların büründüğü derin sessizlik de manidardır. Kılıçdaroğlu da parti teşkilatlarında ve belediyelerde ortaya çıkan vakalar konusunda tek kelime etmiyor. İstanbul İl Başkanı'nın iddialarının üzerini örtmesi konusunda en küçük tepki göstermiyor. CHP teşkilatlarındaki ve belediyelerindeki rezilliklerin buzdağının görünen kısmı olduğu anlaşılıyor. Derine inildikçe kim bilir neler çıkacak...

Her gün yeni bir itirafla, her gün yeni bir ifşaatla, her gün yeni bir ithamla karşılaşıyoruz. CHP yönetimi bu utanç bataklığına çıkıp temizlenmek yerine başka yola başvuruyor.

Partilerindeki tecavüz taciz hırsızlık furyaların üzerini örtmek için seçimlerin üzerinden 2 yıla yakın zaman geçtikten sonra uyduruk dosyalarla eski yönetimleri suçlama kampanyası başlattılar. Buna karşılık rüşvet suçundan tutuklanan, kamuoyunun diline düşen CHP'li isimlerle ilgili çıt çıkarmıyorlar.

Tüm iddiaların muhataplarına sesleniyorum; her tecavüzün hesabını vereceksiniz. Yürüttüğünüz her ihanet pazarlığının hesabını vereceksiniz. Teşkilat ve belediyelerinizi terör örgütü mensuplarıyla doldurmanın hesabını vereceksiniz.

Buradan CHP yönetimine sesleniyorum; genel merkezinden teşkilatlarına, belediyelerine kadar CHP'deki kepazeliklere bulaşmış kim varsa ipini pazara çıkaracaksınız. Yoksa bu ithamların gölgesi tüm CHP'nin üzerine çöker."