Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret edeceğini bildirdi.
Ziyaretin nedeni ve içeriğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Haber Merkezi
Erdoğan'dan Bahçeli'ye ev ziyareti...
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret edecek.
Haber Merkezi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret edeceğini bildirdi.
Ziyaretin nedeni ve içeriğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.