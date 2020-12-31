Erdoğan'dan Azerbaycan'daki askerlere: Oradaki varlığınız onur nişanesidir

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez’de görev yapmak üzere Azerbaycan’da bulunan TSK mensuplarına telefondan hitap etti.

"Sizin oradaki mevcudiyetiniz, ülkelerimiz arasındaki ilişkinin geldiği noktayı gösteren onur nişanesidir" diyen Erdoğan, "Ateşkesin uygulanmasını takip için görevli askerlerimize başarılar diliyorum. Kurulacak merkezin bir an önce faaliyete geçmesini diliyorum. Ateşkesi ihlal edecek davranışlar içine giren Ermenistan güçlerine, bir an önce bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum" ifadesini kullandı.