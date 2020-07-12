Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması: İçeriden ve yurtdışından çıkan çatlak seslerin hiçbir kıymeti harbiyesi yok

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "1934’te Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesi, milletimizin içini acıtan bir karardı. Ayasofya’nın tekrar asli hüviyetine kavuşturulması gerekiyordu" dedi.

Danıştay'ın yapılan başvuru sonucu nihai kararı verdiğini söyleyen Erdoğan "Danıştay’ın kararını hukuk devleti adına, maşeri vicdanı rahatlatma adına müspet bir adım olarak görüyoruz. Dava sürecinde içerden ve yurt dışından çıkan çatlak seslerin ise hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Ayasofya’nın statüsüyle ilgili nihai karar mercii başkaları değil Türk Milleti’dir. Bu, bizim iç meselemizdir. Diğer ülkelere de ancak alınan karara saygı göstermek düşer" diye konuştu.

Doğu Akdeniz: 'Adil paylaşımı esas alan her türlü teklife kapımız açık'

Kriter dergisinde SETA Vakfı Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran’ın sorularını yanıtlayan Erdoğan, Libya ve Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin ise "Biz tarih boyunca farklı medeniyetlere beşiklik etmiş Akdeniz’de gerilim istemiyoruz. Bilakis burada var olduğu düşünülen hidrokarbon kaynaklarının tüm bölge için bir fırsat teşkil ettiğine inanıyoruz. İş birliğini ve adil bir paylaşımı esas alan her türlü teklife kapımız açıktır. Bu prensipler temelinde herkesle çalışmaya hazırız" diye konuştu.

'CHP eksenini kaybetmiş bir parti'

"Libya ve Doğu Akdeniz’deki çıkarlarımızı CHP’nin muhalefetine rağmen savunduk ve savunuyoruz" diyen Erdoğan "40 yıllık siyasi hayatımızda edindiğimiz tecrübe, bize CHP’nin millet ve memleket gibi bir derdinin olmadığını, Türkiye’nin çıkarları konusunda herhangi bir hassasiyetlerinin bulunmadığını göstermiştir. Şu an CHP eksenini kaybetmiş bir partidir. Rüzgar nerden eserse oraya yöneliyorlar. Sürekli bocalamalarının sebebi budur" diye konuştu.

Ekonomi: 'Sıkıntılı süreci fırsata çevireceğiz'

Salgın dönemindeki ekonomi politikalarına ilişkin "sanayicimizden esnaf ve sanatkârımıza, çalışanlarımızdan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kadar herkesin yanında olduk" diyen Erdoğan "Sosyal Koruma Kalkanı çerçevesinde milletimize doğrudan 24 milyar lirayı aşkın kaynak aktardık. Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinin süresini uzatarak, salgın sonrası dönemde de çalışanlarımızın yanında yer almaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan "Küresel düzeyde yeniden şekilleneceği anlaşılan siyasi ve ekonomik yapıda Türkiye, gerçekten avantajlı bir yerde duruyor. Daha salgın dönemi bitmeden, dünyanın dört bir yanından alternatif üretim ve tedarik kanalları için ülkemizdeki firmalarla temasa geçilmeye başlandı. İnşallah bu sıkıntılı süreci fırsata çevirecek, ülkemizi 2023 hedeflerine bir adım daha yaklaştıracağız" diye konuştu.

'Gençlere güvendim'

"Yeni sosyoloji ve gençlik konusu çok gündemde. Bu durumu nasıl yorumluyorsunuz" sorusuna ise Erdoğan 40 yılı aşkın süredir siyasetin için olduğunu belirterek "Bu zaman zarfında hep gençlerle yol yürüdüm, gençlere güvendim, gençlerin enerjisini, heyecanını ve desteğini yanımda hissettim" diye yanıt verdi.

Seçilme yaşının 18'e indirildiğini, üniversite harçlarının kaldırıldığını söyleyen Erdoğan "üniversite imkanını tüm illerimize yaygınlaştırdık" diye konuştu. AKP Gençlik Kolları'nın 1,5 milyon civarında üyesi olduğunu söyleyen Erdoğan "Gençlik kollarımızda 19-20 yaşında ilk defa siyasete atılan arkadaşlarımız, bugün genel başkan yardımcısı, milletvekili, belediye başkanı olarak görev yapıyor. Şu anda da hem partide hem Cumhurbaşkanlığı’nda hem bürokraside yakın çalıştığım ekibimin çok büyük bir bölümü, genç denilebilecek yaşlardaki arkadaşlarımızdan oluşuyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Haziran'dan YKS öncesi gençlerle yaptığı YouTube canlı yayınında 421 bin 'dislikle' (beğenmeme) tuşuna basıldı. "Oy moy yok" yorumları nedeniyle yayın yorumlara kapatıldı. Aynı akşam 'oy moy yok' Twitter'da Trend Topic listesine girdi. 'Dislike' ve Twitter protestosunun ardından 'Z kuşağı' tartışmaları yaşandı.