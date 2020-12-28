Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması: 'Bir dönem müzecilik hesaplaşma aracı oldu'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 yılın ardından restorasyonu tamamlanan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nin açılışında konuştu.

Erdoğan konuşmasında "Bir dönem müzecilik, Ayasofya Camisi'nde olduğu gibi milletin kutsallarıyla hesaplaşmanın aracı haline dönüştürülmüştür" dedi.

"81 vilayetimizin tamamı ayrı medeniyetin, farklı kültürlerimizden eserlerin olduğu birer açık hava müzesidir" diyen Erdoğan "Tarihe ve sanata kendi sığ ideolojilerinin merceğinden bakanlar, uzun yıllar müzelerimizi bakımsızlığa, yıkıma, talana mahkum etmiştir" ifadelerini kullandı.