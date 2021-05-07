Erdoğan'dan 'aşıda patent' açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşıda patentin kaldırılması konusunda açıklamada bulundu.

Cami çıkışında basın açıklaması yapan Erdoğan, "İnsanlığın sağlığı ile ilgili bir konuda bunu biz bulduk kimseye vermeyiz durumu yanlış bir düşüncedir" dedi.

Erdoğan, "Biz Çin aşısı ile nasıl ki sürece başladık, Almanların ürettiği, ki bir Türk olan Uğur beylerin ürettiği aşıdan istifade ediyoruz. Şimdi de Putin ile görüştük, Sputnik V aşısından ciddi bir miktarda alacağız. Ve sonra da ortak üretime gireceğiz" ifadesini kullandı.

Yeni anayasa tartışmalarına ilişkin de konuşan Erdoğan, "Konuyla ilgili Devlet Bey ile zaman zaman yaptığımız görüşmeler var. Külliye'de, Devlet beyin evinde yaptığımız görüşmeler var. Yeni anayasa ile ilgili konuları da görüştük. Hazırlıklarımızı kendileri ile paylaşacağımızı da görüştük. Onlar şimdi belli bir noktaya geldi. Bize aktardılar. Bizim hazırlıklarımız bitmek üzere. Biz de onlara aynı şekilde takdim edeceğiz. Sonra ortak bir çalışma yapacağız. Muhalefete takdim edeceğiz. STK'larla da paylaşmak suretiyle de milletin genelinin kabul edeceği bir anayasayı yapalım istiyoruz" dedi.